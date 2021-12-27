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Ученый объяснил опасность бессимптомного «омикрона»

Иван Линдеманн
05:54 27.12.2021
У человека, который является носителем штамма, могут не проявляться признаки заболевания.
Ученый объяснил опасность бессимптомного «омикрона»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Омикрон-штамм может не вызвать симптомов, типичных для коронавируса, однако это несет определенную опасность. О ней рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с радио Sputnik.

У человека, который является носителем штамма, могут не проявляться признаки заболевания. Например, при инфицировании самым распространенным штаммом «дельта» коронавирус вполне может протекать без симптомов.

«Омикрон-штамм коронавируса — это совсем новая история, никакой статистики не накопилось. Но мы можем предположить, что омикрон-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно», - сказал Аграновский.

Опасность же заключается в том, что зараженный человек, заболевание которого протекает без симптомов, все равно является разносчиком вируса. Он хорошо себя чувствует и может посещать места массовых скоплений людей, не осознавая, что опасен для окружающих.

Среди таких людей встречаются и «суперраспространители», рассказал Аграновский. Это люди, которые не чувствуют симптомов, однако выделяют огромные дозы вируса и могут заразить десятки окружающих.

Ранее стало известно, что коронавирус может месяцами размножаться в организме человека. К такому выводу пришли специалисты Национальных институтов здоровья США. Они заявили, что уже на начальных стадиях заболевания вирус распространяется в тканях за пределами дыхательной системы.

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