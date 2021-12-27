В МВД Британии назвали Россию «враждебным государством»

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс назвал Россию в числе стран «враждебно настроенных» к Соединенному Королевству. Об этом он заявил в интервью газете Telegraph.

По его словам, якобы враждебны к Великобритании Китай, Россия и Иран.

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции», - рассказал Хайндс.

Согласно пояснению издания, интерпретировать «угрозы» государств из списка можно как наличие шпионов и военных в состоянии готовности, проведение кибератак и кампаний по дезинформации.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что «совершенно неправильно заявлять об обратном».