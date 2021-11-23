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В Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать

12:36 23.11.2021
Совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с агрессивными планами.
В Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Россия не собирается вторгаться на территорию Украины и вообще на кого-либо нападать, а Киев, напротив, планирует агрессивные действия в отношении Донбасса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами», - сказал представитель Кремля.

Накануне, 22 ноября, Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Ранее Песков сообщил, что официальный Киев под прикрытием НАТО добивается силового решения собственных проблем и подобные действия могут сотворить еще одну беду для всей Европы.

Материал подготовил Андрей Аркадьев.

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