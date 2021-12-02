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Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на $50 млрд

Анна Назайкина
07:40 02.12.2021
Ходатайство ответчика в лице РФ было удовлетворено, а дело закрыто, говорится в постановлении суда.
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на $50 млрд
© Фото: EKATERINA BOLOVTSOVA, Pexels
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Апелляционный суд Соединенных Штатов отклонил иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС к Российской Федерации на 50 миллиардов долларов, следует из постановления суда.

В апелляции было удовлетворено ходатайство ответчика в лице РФ и отклонено ходатайство бывших акционеров нефтяной компании о том, чтобы решение суда нижестоящей инстанции, который приостановил дело, было пересмотрено.

«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», - приводит ТАСС выдержку из документа.

Ранее Верховный суд Нидерландов отменил решение международного третейского суда от 2014 года, по которому бывшие акционеры компании ЮКОС должны были получить от России 50 миллиардов долларов и проценты, что в общей сумме составило бы около 60 миллиардов долларов.

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