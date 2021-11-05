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Генпрокуратура РФ одобрила решение суда в Нидерландах по поводу выплат акционерам ЮКОСа

Анна Касаткина
15:35 05.11.2021
В то же время в ведомстве выразили сожаление по поводу того, что суд в Нидерландах не в полной мере прислушался к позиции России.
Генпрокуратура РФ одобрила решение суда в Нидерландах по поводу выплат акционерам ЮКОСа
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Генеральная прокуратура РФ приветствовала заключение Верховного суда Нидерландов об отмене решения международного третейского суда о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия», - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что бывшие российские функционеры,  которые «незаконным образом завладели ЮКОСм и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек», совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в Гааге.

В то же время в ведомстве выразили сожаление по поводу того, что суд в Нидерландах не в полной мере прислушался к позиции России, которая отстаивает необходимость полной отмены арбитражных решений на текущей стадии. В генпрокуратуре ожидают, что Арбитражный суд Амстердама истолкует спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической Хартии, и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков.

Ранее Верховный суд Нидерландов отменил решение международного третейского суда от 2014 года, по которому бывшие акционеры компании ЮКОС должны были получить от РФ 50 миллиардов долларов и проценты (в общей сумме порядка 60 миллиардов долларов). Дело передано в Апелляционный суд Амстердама для слушания и повторной оценки.

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