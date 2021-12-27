В 2022 году российская армия примет участие в шести зарубежных учениях

Сухопутные войска примут участие в десяти международных учениях в 2022 году. Об этом рассказал Главнокомандующий СВ Олег Салюков.

Четыре международных тренировки, в которых примут участие Сухопутные войска, пройдут на территории России. Всего в десяти учениях вместе с РФ примут участие вооруженные силы девяти стран.

«На следующий год спланировано 10 совместных международных учений с вооружёнными силами 9 иностранных государств - Египта, Пакистана, Алжира, Лаоса, Шри-Ланки, Киргизии, Таджикистана, Монголии и Индии», - рассказал Олег Салюков.

Шесть учений пройдут на территории иностранных государств. В их числе российско-алжирские учения, российско-пакистанские учения «Дружба-2022», российско-пакистанские учения «Ларос-2022», а также учения с миротворческими силами и с подразделениями КСБР ОДКБ «Рубеж-2022».

Салюков также рассказал о завершении государственных испытаний боевых роботов «Уран-9» и «Кунгас». Операторы роботехнических комплексов дали положительную оценку их возможностям при управлении из удаленных пунктов управления. Главком отметил, что ведутся разработки перспективных робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса (опытно-конструкторские работы «Штурм» и «Соратник»).

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Юрий Хведчин.