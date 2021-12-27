Ракета космического назначения «Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами ВКС

Стартовавшая в 22:00 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения «Ангара-А5» в расчетное время - 22:03 минуты по московскому времени принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС.

Старт ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки состоялся в понедельник, 27 декабря, в 22:00 минут (мск) с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области, сообщает Минобороны.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя. Сообщается, что это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Предыдущий пуск РН «Ангара-А5» с северного космодрома был успешно проведен 14 декабря 2020 года.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.