Армия Космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк Старт ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» состоялся в понедельник, 27 декабря, в 22:00 минут (мск) с пусковой установки космодрома Плесецк в Архангельской области. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В понедельник, 27 декабря, в 22:00 минут (мск) с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя, сообщает Минобороны. Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса

«Ангара-А5». Предыдущий пуск РН «Ангара-А5» с северного космодрома был успешно проведен 14 декабря 2020 года. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика