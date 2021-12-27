Порошенко рассказал, когда вернется на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко ответит на все обвинения в свой адрес после того, как вернется в страну. Такое заявление политик сделал лично, во время общения с журналистами.

«В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма», - заявил он в интервью «5-му каналу».

Петр Порошенко 17 декабря покинул Украину и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу.

После этого пресс-служба офиса украинского генпрокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать бывшего главу государства по делу о госизмене.