Офтальмолог оценила риск для глаз от выбитой пробки шампанского

Впереди нас всех ожидают новогодние рождественские праздники. Традиционно для многих торжества начнутся с открытия шампанского. Однако мало кто знает, что это безобидное, на первый взгляд, занятие способно причинить серьезный вред нашему здоровью. О том, как это может произойти, в беседе со «Звездой» рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Так, по словам специалиста, во время открытия шампанского, человек может сильно травмировать органы зрения, если пробка угодит ему в лицо.

«Появляются и осложненные катаракты, и разрывы сосудистой оболочки, разрывы сетчатки, отслойка сетчатки, тяжелые воспалительные заболевания. В общем, такая взрывная травма, она чаще всего в тяжелой степени. Для глаза, конечно, очень опасно, когда пробка из-под шампанского попадает в глаз. Так и теряют глаз. Всегда, когда вы открываете шампанское, надо в сторону, потому что может быть тяжелая травма. Новые года - всегда неспокойны. Прямо после 12 часов начинаются звонки», - сообщила она.

Кроме того, Татьяна Шилова предупредила, что мерцающие новогодние гирлянды могут нанести вред не только нашим глазам, но также они способны вызвать ряд неврологических проблем у человека.