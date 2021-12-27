Новое лицо ВСУ: как украинское общество отреагировало на инициативу призывать женщин

На Украине набирает обороты скандал, связанный с недавним решением Минобороны ставить на воинский учет представительниц прекрасного пола. Петицию к президенту об отмене новой нормы подписали уже более 25-ти тысяч человек. Особое возмущение вызывало то, что военнообязанными оказались даже беременные и женщины с малолетними детьми.

«Вот мой чемодан. Я собираю свой чемодан, у меня билеты есть. Я не хочу жить в этой стране, где я не могу доделать ремонт в доме. Я еще должна идти в какую-то армию», - негодует пользовательница популярной социальной сети.

Согласно вышеупомянутому документу, представительницы десятков различных профессий от врача до официанта, должны встать на обязательный воинский учет, причем военнообязанными считаются женщины до 60 лет. А накануне стало известно, что на учет поставят даже беременных. И в стране разразился новый скандал.

Кроме беременных список призывников пополнился и молодыми мамами. Причем являться в военкомат дамам придется в обязательном порядке. Ведь иначе не получить военный билет или приписное удостоверение. А без этих документов на работу устроиться вряд ли получиться - работодатель обязан проверять наличие таковых, иначе может попасть под серьезные санкции. И за укрывательство от постановки на учет женщинам тоже грозит штраф до 8,5 тысяч гривен - это примерно 23 тысячи рублей. Хотя многие судя по всему намерены игнорировать новый закон.

«Мне все равно. Я никуда не пойду. Денег у меня платить вам нет. У меня нет денег. Я содержу свою мать. Я не рожаю детей, потому что у меня нет возможности в этой стране родить детей, потому что я содержу мать инвалида. Как вам не стыдно?», - возмущается другая пользовательница социальных сетей.

Многие критики в самой Украине уверены, что подобные решения официального Киева направлены на нагнетание обстановки вокруг военной эскалации в Донбассе с целью сокрытия внутренних социальных проблем страны. Об этом сегодня говорили и в Москве. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала происходящее - деградацией.

«Там деградация происходит внутри: в экономике, в социальной защите людей. Сейчас вот как это оценить? На Украине объявлена военная мобилизация женщин. Все женщины, даже беременные, обязаны пойти и встать на военный учет. Как назвать это кроме как военной истерией и страхом, которые каждый день, даже из утюга, не только с телевиденья и радио. Россия якобы агрессор, Россия готовится напасть, готовимся к войне. Я не знаю ни одной страны мира, где была бы объявлена военная мобилизация женщин, если я не ошибаюсь, вплоть до 60 лет», - отметила Матвиенко.

Новая норма закона кажется всколыхнула все общество. Двадцать третьего декабря была опубликована петиция на имя президента страны, об отмене злополучного приказа.

«Такую волну откровенного раздражения в украинском обществе уже не было давно, когда женщины на перебой начали высказывать свою позицию президенту Зеленскому, который, в отличии от тех тысяч граждан, которых он пытается поставить на воинский учет, сам является уклонистом», - напомнил народный депутат Украины Илья Кива.

В зарубежных СМИ, например, в The New York Times тоже считают ,что ни к чему хорошему милитаризация украинского общества не приведет.

«Некоторые критики беспокоятся, что эти усилия поощряют частное владение оружием, что создает риск роста преступности, самоубийств и домашнего насилия», - пишет издание.

Глава Вооруженных сил Василий Залужный попытался сгладить острые углы. Он обратился к населению страны на своей странице в соцсетях.

«Никаких изменений в жизни украинских женщин с введением воинского учета не произойдет. Единственное - Вооруженные силы будут знать, какие специалисты есть в стране, и могут, в крайнем случае, присоединиться к обороне государства. К тому же, это шаг навстречу женщинам, желающим пройти службу в ВСУ», - написал Залужный на своей станице в Facebook.

Вот только подобному заявлению поверили не все жительницы Украины. Петиция об отмене приказа 313 всего за четыре дня набрала 25 тысяч подписей. И теперь объясняться перед разъяренными избирательницами придется уже самому президенту Украины Владимиру Зеленскому.