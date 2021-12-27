Минобороны: курс НАТО вынуждает РФ жестко ставить вопрос о гарантиях непродвижения блока на восток

Конфронтационный курс НАТО в отношении России вынуждает Москву жестко ставить вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для РФ, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение альянса на восток. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин.

«Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жестко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток и размещение угрожающих систем вооружений в непосредственной близости от наших границ», - сказал военачальник на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Фомин добавил, что проект соответствующего соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов организации Североатлантического договора был передан американской стороне 15 декабря 2021 года, а 16 декабря - председательствующему в СРН генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу для последующего распространения среди стран-членов альянса. Семнадцатого декабря документы были размещены на сайте МИД РФ.

По словам заместителя министра обороны РФ, в соответствии с проектом участники соглашения руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность как индивидуально, так и в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других.

Фомин также рассказал, что НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. При этом он отметил, что Министерство обороны РФ готово в любой удобный момент начать переговоры с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов