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Сенат США одобрил оборонный бюджет на $768 млрд

Анна Касаткина
21:45 15.12.2021
Военный бюджет Соединенных Штатов на 2022 год составляет 768 миллиардов долларов.
Сенат США одобрил оборонный бюджет на $768 млрд
© Фото: Phil Roeder, flickr
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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год. В поддержку документа высказалось большинство сенаторов.

Ранее оборонный бюджет приняла Палата представителей Конгресса. Теперь документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2022 год составляет 768 миллиардов долларов, включая четыре миллиарда на инициативу военного сдерживания России.

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