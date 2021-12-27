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В Минобороны РФ заявили о готовности начать переговоры с НАТО по гарантиям безопасности

19:21 27.12.2021
По словам замминистра обороны Александра Фомина, российская сторона ждет от альянса скорейшей предметной реакции на предложения Москвы.
В Минобороны РФ заявили о готовности начать переговоры с НАТО по гарантиям безопасности
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны РФ готово в любой удобный момент начать переговоры с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал замглавы российского оборонного ведомства Александр Фомин.

«Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом. Рассчитываем на серьезный, конструктивный разговор. Ждем от альянса скорейшей предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент», - подчеркнул он на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Фомин также рассказал, что НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Кроме того, военачальник напомнил, что в доктринальных документах альянса последних лет, например, в военной стратегии НАТО 2019 года, РФ, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов 

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