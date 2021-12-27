Древнее кольцо с изображением «Деда Мороза» нашли в Израиле

Управление древностей Израиля впервые показало находку, сделанную несколько лет назад. Речь идет о древнем кольце с изображением святого Николая, которого считают прообразом Санта-Клауса и Деда Мороза. Садовник по имени Декель Бен Шитрит обнаружил несколько лет назад в долине Изреель средневековое бронзовое украшение. Причем подобных артефактов в стране не находили никогда.

Кольцо хорошо сохранилось. Во время реставрации его очистили от многовекового налета. На древнем украшении запечатлен человек с посохом.

Эксперт по археологии византийской эпохи Яна Чехановец считает, что изображение на артефакте принадлежит святому Николаю, праведнику, ставшему прообразом западного Санта-Клауса. Наряду с персонажами славянского сказочного фольклора черты святого Николая можно обнаружить и у Деда Мороза.

По мнению специалистов, кольцо могло принадлежать кому-то из паломников из Византийской империи, с территории современной Турции, балканских стран, Греции и России. Христиане носили иконки с изображением святого Николая, который был покровителем странников, включая паломников и моряков.