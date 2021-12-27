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Губернатор Свердловской области объявил об отмене QR-кодов в общественных местах

Роман Захаров
18:48 27.12.2021
Кинотеатрам будет разрешено работать по 100-процентной наполняемости, если все посетители будут иметь при себе QR-коды.
Губернатор Свердловской области объявил об отмене QR-кодов в общественных местах
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа в заведения общественного питания, фитнес-центры, салоны красоты и сауны до 15 января. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

Ранее руководство Свердловской области до 20 января отменило QR-коды для входа в торговые центры. На этот же срок была разрешена работа кафе и ресторанов в ночное время, но при условии наличия QR-кодов у посетителей.

«С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным», - говорится в сообщении Куйвашева.

Губернатор также рассказал, что работать по 100-процентной наполняемости будет разрешено и кинотеатрам, если все посетители будут иметь при себе QR-коды.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 23 210 человек. Вылечиться от коронавируса удалось 33 715 россиянам. Скончались от опасной инфекции 937 пациентов, что стало минимумом с 8 октября.

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