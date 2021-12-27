Остов сгоревшей на Киевском шоссе автоцистерны убрали с дороги
Инцидент с возгоранием автоцистерны произошел на 34-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта Внуково.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Движение по Киевскому шоссе в Москве, где сегодня днем загорелась автоцистерна со сжиженным газом, восстановлено. Об этом столичный Дептранс сообщил на своей странице в Telegram. Остов грузовика убрали с проезжей части.
«Движение восстановлено», - говорится в сообщении транспортного ведомства.
Инцидент произошел на 34-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта Внуково.
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