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Остов сгоревшей на Киевском шоссе автоцистерны убрали с дороги

Ян Брацкий
18:23 27.12.2021
Инцидент с возгоранием автоцистерны произошел на 34-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта Внуково.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Движение по Киевскому шоссе в Москве, где сегодня днем загорелась автоцистерна со сжиженным газом, восстановлено. Об этом столичный Дептранс сообщил на своей странице в Telegram. Остов грузовика убрали с проезжей части.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении транспортного ведомства.

Инцидент произошел на 34-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта Внуково.

© ТРК «Звезда»

Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение по шоссе в обоих направлениях.

«Пожарные приступили к ликвидации загорания. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе в 14.27 открытое горение было ликвидировано, а в 14.38 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», - рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Очевидцы произошедшего разместили в социальной сети «ВКонтакте» видеоролики с места ЧП. На кадрах был виден огромный столб пламени от горящей цистерны грузовика.

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