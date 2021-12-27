В стране и мире Остов сгоревшей на Киевском шоссе автоцистерны убрали с дороги Ян Брацкий Инцидент с возгоранием автоцистерны произошел на 34-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта Внуково. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Движение по Киевскому шоссе в Москве, где сегодня днем загорелась автоцистерна со сжиженным газом, восстановлено. Об этом столичный Дептранс сообщил на своей странице в Telegram. Остов грузовика убрали с проезжей части. «Движение восстановлено», - говорится в сообщении транспортного ведомства. Инцидент произошел на 34-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта Внуково. © ТРК «Звезда» Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение по шоссе в обоих направлениях. «Пожарные приступили к ликвидации загорания. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе в 14.27 открытое горение было ликвидировано, а в 14.38 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», - рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС. Очевидцы произошедшего разместили в социальной сети «ВКонтакте» видеоролики с места ЧП. На кадрах был виден огромный столб пламени от горящей цистерны грузовика. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика