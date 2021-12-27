Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве

Движение по Киевскому шоссе в Москве перекрыто в обоих направлениях из-за ЧП с возгоранием автоцистерны, которая перевозила сжиженный газ. На месте инцидента находятся представители оперативных служб и ведомств столицы, которые осуществляют отвод транспортных средств. Об этом сообщили в столичной ГИБДД.

«На 37-м км Киевского шоссе по направлению движения в сторону Москвы произошло возгорание грузового транспортного средства, перевозящего сжиженный газ. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто. Сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе», - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Пожарные приступили к ликвидации загорания. Огромный столб пламени от горящей цистерны грузовика поднимается вверх, сохраняется угроза взрыва.