Во власти циклона: синоптик рассказала о погоде в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала в беседе со «Звездой», что к четвергу в Москве сформировался снежный покров, высота которого в течение дня будет достигать около 10 сантиметров. Также синоптик добавила, что ожидать потепления в течение дня не стоит, так как столица еще находится во власти циклона.

«Снега в Москве, безусловно, прибавиться. Что касается температуры, по большому счету, теплее, чем есть, она не будет, так как мы находимся в стволовой части циклона и к нам продолжают поступать холодные воздушные массы с севера-запада», - объяснила синоптик.

Кроме того, специалист отметила, что в среду в течение дня в столичном регионе продолжались снегопады, которые принесли жителям города около 5 мм осадков. По словам специалиста, минувшей ночью произошло понижение температуры в Москве до -7...-9 градусов.

Мощные снегопады и циклон «Бенедикт» повлияли на спрос на дворников в России. Он вырос практически в два раза. Как сообщалось, спрос на дворников вырос в различных регионах страны. В частности, в столице рынок труда для этой профессии вырос на 129%.