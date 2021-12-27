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«Для меня все закончилось»: отец Никиты Белянкина оценил приговор убийцам сына

Роман Захаров
16:07 27.12.2021
Убийцы Никиты Белянкина получили внушительные сроки, которые они будут отбывать в колонии строгого режима.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Участники нападения на экс-спецназовца Никиту Белянкина, в результате которого бывший военнослужащий скончался от ножевого ранения, получили заслуженное наказание. Об этом в беседе со «Звездой» заявил отец погибшего после судебного заседания.

«Скажем так, я, наверное, удовлетворен (приговором. - Прим. ред.). Учитывая, что это колония строгого режима для убийц со сроками 20, 18 и 17 лет, я думаю, что это вполне серьезное и заслуженное наказание. Хотя морально - я отец, который потерял сына. Но для меня, как я уже говорил, наказание должно быть альтернативным, по крайней мере для убийц», - сказал Алексей Белянкин.

Мужчина добавил, что он не планирует подавать какие-либо дополнительные иски осужденным.

«Я ничего не планирую. Это работа нашего адвоката. Для меня все закончилось», - объяснил он.

Белянкин также заявил, что для него не важны слова раскаяния от участников убийства его сына, ему важно, чтобы преступники осознали, что они натворили.

«Слова раскаяния мне от них не нужны. Я надеюсь, они понимают, что они сделали. Вот это понимание - важно. А то, что они мне скажут, мне это совершенно безразлично», - подчеркнул он.

В понедельник, 27 декабря, Московский областной суд огласил приговор фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Согласно решению суда, Сергей Ходжоян проведет в колонии строгого режима 20 лет, Грант Айрапетян - 18 лет, Гамлет Айрапетян отправится в колонию строгого режима на 17 лет. Всем остальным фигурантам суд назначил 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, братья Айрапетян и Ходжоян выплатят 10 миллионов рублей в долевом порядке.

Никита Белянкин был убит в ходе массовой драки в Красногорском районе Подмосковья. Бывший спецназовец в ночь на 2 июня 2019 года пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково, в результате чего получил смертельное ножевое ранение.

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