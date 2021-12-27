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Мособлсуд назначил от 5 до 20 лет фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина

Ян Брацкий
15:10 27.12.2021
Никита Белянкин был жестоко убит в ходе массовой драки в Красногорском районе Подмосковья в 2019 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Московский областной суд назначил от 5 до 20 лет колонии фигурантам дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Так, Сергей Ходжаян проведет в колонии строгого режима 20 лет, Грант Айрапетян будет заключен под стражу на 18 лет, также в колонию строго режима сроком на 17 лет отправится Гамлет Айрапетян.

Всем остальным фигурантам суд назначил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, братья Арапетян и Ходжанян выплатят 10 миллионов рублей в долевом порядке.

Напомним, что Никита Белянкин был убит в ходе массовой драки в Красногорском районе Подмосковья в 2019 году. Бывший спецназовец в ночь на 2 июня 2019 года пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково, в результате чего Белянкина смертельно ранили.

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