Русское Географическое Общество (РГО) объявило о старте фотоконкурса «Самая красивая страна». Он станет уже седьмым по счету.

Участником состязания может быть любой желающий. Единственное условие: фотографии должны быть сделаны на территории России.

За победу в каждой номинации назначена премия в размере 250 тысяч рублей. Обладатели специальных призов получат по 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что специалисты РГО провели поиск старинных артефактов на дне Невы. Научные работы прошли на участке реки рядом с Дворцовым мостом, напротив комплекса зданий городского Адмиралтейства.