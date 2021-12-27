РГО объявило о старте фотоконкурса «Самая красивая страна»
Согласно правилам, в рамках конкурса будут оцениваться фотографии, сделанные на территории России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Русское Географическое Общество (РГО) объявило о старте фотоконкурса «Самая красивая страна». Он станет уже седьмым по счету.
Участником состязания может быть любой желающий. Единственное условие: фотографии должны быть сделаны на территории России.
За победу в каждой номинации назначена премия в размере 250 тысяч рублей. Обладатели специальных призов получат по 100 тысяч.
Ранее сообщалось, что специалисты РГО провели поиск старинных артефактов на дне Невы. Научные работы прошли на участке реки рядом с Дворцовым мостом, напротив комплекса зданий городского Адмиралтейства.