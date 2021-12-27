Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РГО объявило о старте фотоконкурса «Самая красивая страна»

Роман Захаров
16:36 27.12.2021
Согласно правилам, в рамках конкурса будут оцениваться фотографии, сделанные на территории России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Русское Географическое Общество (РГО) объявило о старте фотоконкурса «Самая красивая страна». Он станет уже седьмым по счету.

Участником состязания может быть любой желающий. Единственное условие: фотографии должны быть сделаны на территории России.

За победу в каждой номинации назначена премия в размере 250 тысяч рублей. Обладатели специальных призов получат по 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что специалисты РГО провели поиск старинных артефактов на дне Невы. Научные работы прошли на участке реки рядом с Дворцовым мостом, напротив комплекса зданий городского Адмиралтейства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:07 В стране и мире
Видео
«Для меня все закончилось»: отец Никиты Белянкина оценил приговор убийцам сына
15:26 В стране и мире
В МЧС раскрыли подробности жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии
14:06 В стране и мире
Видео
Матвиенко назвала деградацией постановку женщин на воинский учет на Украине
10:19 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео задержания двух членов банды Хаттаба
09:52 В стране и мире
Видео
Шойгу возложил цветы к памятнику спасателям в Москве
Популярное
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.