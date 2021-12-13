Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

История под толщей льда: специалисты РГО провели поиск старинных артефактов на дне Невы

Павел Кутаренко
07:07 13.12.2021
Работы прошли на участке реки рядом с Дворцовым мостом, напротив комплекса зданий городского Адмиралтейства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Лед на Неве сейчас пилят не рыбаки и не «моржи» - любители экстремальных купаний, а водолазы Центра Подводных исследований РГО. На свою работу они отправляются через прорубь, а точнее «майну». Зимой нет навигации и исследованиям никто не мешает, а подо льдом видимость почти идеальная.

Водолазы работают в самом центре Петербурга. Поблизости: Кунсткамера, Дворцовый мост, здание Адмиралтейства и рядом памятник царю-плотнику. В месте, где идут работы, находилась первая верфь северной столицы, основанная Петром I, и там почти 1,5 века строили и спускали на воду корабли.

Рядом располагаются главный судовой ход и пристани, на которые в прошлом выгружали материалы для строительства кораблей и зданий Петербурга. Специалисты исследовали этот участок с помощью многолучевого эхолота и обнаружили на дне гидроакустические аномалии - скопление объектов.

«Тут разбросано на дне несколько десятков блоков, есть шансы, что это гранитные блоки, которые возили сюда для адмиралтейства и Исаакиевского собора, но пока мы не знаем, что это такое», - рассказал научный консультант Центра подводных исследований РГО Андрей Лукошков.

Глубина 10 метров, на дне - обломки конструкций, блоки, правда, не гранитные, а бетонные, и судовой фонарь. Здесь же - потерянный когда-то мобильный телефон и почти 12 стульев, не известно как оказавшиеся на дне. Добраться до артефактов, имеющих историческую ценность, пока не удалось.

«Если здесь что-то есть, а мы уверены, что здесь что-то есть, все таки это самое сердце города, здесь предстоит большая, долгая нудная работа по расчистке культурного слоя от нанесенного некультурного», - сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

В это сложно поверить, но дно Невы в центре Петербурга впервые изучают системно и подробно. За два года удалось обследовать 90% дельты реки и обнаружить две сотни аномалий.

Рядом с Эрмитажем, к примеру, нашли деревянное грузовое судно первой половины XX века, а недалеко от Меньшиковского дворца - крупный затонувший объект длинной 30 метров и шириной в 11. Сначала думали, что это баржа, оказалось - опора наплавного Дворцового моста, которую снесло ледоходом в 1844 году. Вполне вероятно, что на дне Невы удастся найти и идентифицировать и более древние артефакты.

«Здесь вполне возможны и даже очень вероятны находки судовых корпусов периода Петра, периода основания города. И несомненно, что это может стать очень ценными находками, достойными музеефикации и имеющими большой туристический потенциал», - объяснил заведующий Центром подводного археологического наследия Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Специалисты Центра Подводных Исследований РГО работают вместе с учеными Института Археологии Российской академии наук. На каждый объект заводят паспорт с его подробным описанием, и даже обломки древесины отправляют на углеводородный анализ. Работы подводных археологов в Неве наверняка растянутся на годы, но этого того стоит. Ведь вполне вероятно, что где-то здесь на дне покоятся пусть не сокровища, но то, что сможет стать настоящей сенсацией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:05 Спорт
Видео
«Динамо» - «Зенит»: как закончилась главная встреча последнего в уходящем году тура РПЛ
04:21 В стране и мире
На «Листвяжной» нашли тело последнего погибшего шахтера
04:00 Армия
Видео
Военные медики ЗВО передали более 200 баллонов с кислородом для больных COVID-19 в Орловской области
02:16 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что Россия не видит прогресса в отношениях с США
01:11 В стране и мире
Володин сообщил о снятии проекта о QR-кодах на транспорте с рассмотрения
Популярное
Диетолог назвала популярный продукт, который старит кожу
Песков заявил об угрозах США финансово изолировать РФ в случае вторжения на Украину
Мощный торнадо в Кентукки мог унести жизни около 100 человек
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.