История под толщей льда: специалисты РГО провели поиск старинных артефактов на дне Невы

Лед на Неве сейчас пилят не рыбаки и не «моржи» - любители экстремальных купаний, а водолазы Центра Подводных исследований РГО. На свою работу они отправляются через прорубь, а точнее «майну». Зимой нет навигации и исследованиям никто не мешает, а подо льдом видимость почти идеальная.

Водолазы работают в самом центре Петербурга. Поблизости: Кунсткамера, Дворцовый мост, здание Адмиралтейства и рядом памятник царю-плотнику. В месте, где идут работы, находилась первая верфь северной столицы, основанная Петром I, и там почти 1,5 века строили и спускали на воду корабли.

Рядом располагаются главный судовой ход и пристани, на которые в прошлом выгружали материалы для строительства кораблей и зданий Петербурга. Специалисты исследовали этот участок с помощью многолучевого эхолота и обнаружили на дне гидроакустические аномалии - скопление объектов.

«Тут разбросано на дне несколько десятков блоков, есть шансы, что это гранитные блоки, которые возили сюда для адмиралтейства и Исаакиевского собора, но пока мы не знаем, что это такое», - рассказал научный консультант Центра подводных исследований РГО Андрей Лукошков.

Глубина 10 метров, на дне - обломки конструкций, блоки, правда, не гранитные, а бетонные, и судовой фонарь. Здесь же - потерянный когда-то мобильный телефон и почти 12 стульев, не известно как оказавшиеся на дне. Добраться до артефактов, имеющих историческую ценность, пока не удалось.

«Если здесь что-то есть, а мы уверены, что здесь что-то есть, все таки это самое сердце города, здесь предстоит большая, долгая нудная работа по расчистке культурного слоя от нанесенного некультурного», - сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

В это сложно поверить, но дно Невы в центре Петербурга впервые изучают системно и подробно. За два года удалось обследовать 90% дельты реки и обнаружить две сотни аномалий.

Рядом с Эрмитажем, к примеру, нашли деревянное грузовое судно первой половины XX века, а недалеко от Меньшиковского дворца - крупный затонувший объект длинной 30 метров и шириной в 11. Сначала думали, что это баржа, оказалось - опора наплавного Дворцового моста, которую снесло ледоходом в 1844 году. Вполне вероятно, что на дне Невы удастся найти и идентифицировать и более древние артефакты.

«Здесь вполне возможны и даже очень вероятны находки судовых корпусов периода Петра, периода основания города. И несомненно, что это может стать очень ценными находками, достойными музеефикации и имеющими большой туристический потенциал», - объяснил заведующий Центром подводного археологического наследия Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Специалисты Центра Подводных Исследований РГО работают вместе с учеными Института Археологии Российской академии наук. На каждый объект заводят паспорт с его подробным описанием, и даже обломки древесины отправляют на углеводородный анализ. Работы подводных археологов в Неве наверняка растянутся на годы, но этого того стоит. Ведь вполне вероятно, что где-то здесь на дне покоятся пусть не сокровища, но то, что сможет стать настоящей сенсацией.