В стране и мире СМИ: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии Ян Брацкий На борту воздушного судна находились два человека, к месту ЧП выдвинулась группа спасателей. © Фото: Anton Kuzyakin, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Вертолет Ми-2 упал в Удмуртии. На борту воздушного судна находились два человека. Пилоту удалось выйти на связь, сообщили в экстренных службах региона. «Спасателям поступило сообщение о падении вертолета, предварительно, Ми-2, в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Внутри вертолета были два человека, они занимались обследованием нефтепровода. Пилот судна вышел на связь», - приводит РИА Новости сообщение представителя экстренных служб. На место крушения выдвинулась группа спасателей. Других подробностей не приводится. Принадлежность Ми-2 устанавливается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика