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СМИ: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии

Ян Брацкий
14:45 27.12.2021
На борту воздушного судна находились два человека, к месту ЧП выдвинулась группа спасателей.
СМИ: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии
© Фото: Anton Kuzyakin, Russian Look, Globallookpress
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Вертолет Ми-2 упал в Удмуртии. На борту воздушного судна находились два человека. Пилоту удалось выйти на связь, сообщили в экстренных службах региона.

«Спасателям поступило сообщение о падении вертолета, предварительно, Ми-2, в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Внутри вертолета были два человека, они занимались обследованием нефтепровода. Пилот судна вышел на связь», - приводит РИА Новости сообщение представителя экстренных служб.

На место крушения выдвинулась группа спасателей. Других подробностей не приводится. Принадлежность Ми-2 устанавливается. 

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