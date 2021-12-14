Госдума приняла закон о региональной власти в России

Госдума во вторник, 14 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон о единой системе публичной власти в России. Он был вынесен на рассмотрение сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Согласно закону, главы регионов не смогут именоваться президентами, срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет, число губернаторских сроков будут определять заксобрания регионов, региональные нормативные акты не смогут противоречить Конституции и федеральным законам, региональные парламенты получат возможность работать дистанционно.

Напомним, что Татарстан остается единственным субъектом России, где высшее должностное лицо именуется президентом. Переименование глав регионов с подачи Рамзана Кадырова началось еще в 2010 году, но Татарстан получил отсрочку до 2016 года, поскольку у республики был договор о разграничении полномочий с федеральным центром. По истечении срока действия соглашения изменения в Конституцию Татарстан так и не внес.

В новый закон также вошли нормы о так называемых регионах-матрешках, когда один субъект РФ находится в составе другого. Кроме того, в документе закрепляются нормы, которые обязывают регионы создать контрольно-счетные органы для проверки бюджетов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о региональной власти на заседании 15 декабря. Предполагается, что он вступит в силу с 1 июня 2022 года.