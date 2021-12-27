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Песков прокомментировал сообщения о начале подготовки к выборам президента-2024

Виктория Ивашечкина
13:35 27.12.2021
Ранее в СМИ появилась информация о том, что предварительные обсуждения в администрации президента на данную тему начались еще летом.
Песков прокомментировал сообщения о начале подготовки к выборам президента-2024
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о начале подготовки к президентским выборам 2024 года. По словам представителя Кремля, это суть ежедневной работы главы государства и его администрации.

«На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения. А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, - это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие, - объяснил Песков.

Ранее РБК сообщил, что в Кремле якобы началась подготовка к выборам президента РФ-2024. Издание, ссылаясь на собственные источники, утверждало, что предварительные обсуждения на данную тему начались еще летом. В частности, шла речь о том, что кампанию нужно планировать не за год, а заранее. 

Также подчеркивалось, что в качестве базового сейчас обсуждается сценарий выдвижения Владимира Путина.

Сам Путин в ноябре текущего года заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах главы РФ в 2024 году. При этом он подчеркнул, что наличие у него права избираться на новый срок само по себе стабилизирует ситуацию в России.

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