Путин высказался о своем праве избираться на новый срок

Российский лидер Владимир Путин заявил, что на данный момент пока не решил, будет ли избираться на новый президентский срок в 2024 году.

️«Я имею право избираться на новый срок, буду ли я делать или нет, я пока не решил», - подчеркнул глава РФ.

Путин также отметил, что наличие у него права избираться на новый срок само по себе стабилизирует ситуацию в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что Россия повышает уровень своего суверенитета, в том числе и экономического.

По его словам, власти страны приняли решение повысить уровень МРОТ, прожиточный минимум, потому что это отразится на целой линейке пособий, которые определяются от данного показателя.