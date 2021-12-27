В Центробанке ответили на сообщения о контроле за переводами между физлицами

В Центральном Банке России объяснили, что правительственный орган планирует со следующего года усиление контроля за незаконным операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями россиян.

В комментарии регулятора также было отмечено, что под данной мерой не подразумевается тотальный контроль за операционными действиями граждан - ее главной целью является выявление отдельных зон риска. Кроме того, было отмечено, что под соответствующее нововведение не подпадет малый бизнес. При этом, добавили в ЦБ, регулятор в принципе не планирует вводить новую отчетность по операциям физических лиц.

«То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — говорится в сообщении пресс-службы Банка.

Ранее в СМИ появилась информация, что Банк России с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. По данным ряда изданий, регулятор уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности.