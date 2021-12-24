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В Москву и Центральную Россию придут сильный снег и метель

Марина Крижановская
23:41 24.12.2021
Ожидается сильный снег и метель, местами гололедица.
В Москву и Центральную Россию придут сильный снег и метель
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В уходящем году в Москве и Московской области выходные дни станут одними из самых снежных: ожидаются обильный снег и метель, смягчение морозов.

Так, 25 декабря, в Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях, по сообщению Гидрометцентра России, ожидаются сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедица.

Эта же погода будет и в Московской области. Сообщается о сильном снеге и метели с сохранением порывистого ветра и гололедицы. Региональное информационное агентство Московской области сообщает, что ночью ожидается температура -12 ... -10 градусов, днем - от -7 до -5. Температура в Подмосковье ночью составит до 15 градусов холода, днем ожидается от -10 до -5 градусов.

Синоптики информируют, что в воскресенье, 26 декабря, пройдет небольшой снег, будет облачно с прояснениями. Прогнозируется метель, сохранение гололедицы. Порывы ветра составят до 17 м/с. Температура воздуха опустится до -13 градусов ночью и до -5 градусов днем. В Подмосковье температура ночью составит от -16 до -11 градусов и днем от -10 до -5 градусов Цельсия.

Ранее москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь. Так, по сообщению Гидрометцентра России, в Новый год жителей столицы ждет по-настоящему зимняя погода: снег, слабый ветер и мороз около 10 градусов.

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