На работы по авиалайнеру МС-21 дополнительно выделят более 61 миллиарда рублей

На создание авиалайнера МС-21 будет выделено еще более 61 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента направим дополнительно более 61 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов», - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил о важном событии, произошедшем 25 декабря, - тогда совершил первый полет среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21-300 с крылом из отечественных композитных материалов.

«Хочу поздравить всех наших инженеров, разработчиков, конструкторов, благодаря которым создана такая современная машина. Уверен, что впереди будут новые успехи», - заметил Мишустин.

По словам Мишустина, правительство России уделяет особое внимание сфере гражданского авиастроения. В этом году во время рабочих поездок были посещены практически все авиастроительные предприятия отрасли, звенья производственной цепи. Те, где создается и среднемагистральный лайнер нового поколения МС-21. Как заявил премьер-министр, уже в следующем году начнутся его поставки авиакомпаниям.

Мишустин отметил, что заявленные средства в 61 миллиард рублей поступят в рамках опережающего финансирования, для того чтобы уже в ближайшее время обеспечить надежность выпускаемых самолетов и поставку запчастей, узлов и агрегатов.

Все это, по словам главы правительства, позволит сформировать собственный парк воздушных судов и необходимую инфраструктуру, обеспечить новые возможности для отрасли, в том числе экспортные.