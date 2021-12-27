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На работы по авиалайнеру МС-21 дополнительно выделят более 61 миллиарда рублей

Тимур Шерзад
11:13 27.12.2021
По словам премьер-министра, средства поступят в рамках опережающего финансирования, для того чтобы уже в ближайшее время обеспечить надежность выпускаемых самолетов и поставку запчастей, узлов и агрегатов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ОАК
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На создание авиалайнера МС-21 будет выделено еще более 61 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 

«По поручению президента направим дополнительно более 61 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов», - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. 

Он напомнил о важном событии, произошедшем 25 декабря, - тогда совершил первый полет среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21-300 с крылом из отечественных композитных материалов. 

«Хочу поздравить всех наших инженеров, разработчиков, конструкторов, благодаря которым создана такая современная машина. Уверен, что впереди будут новые успехи», - заметил Мишустин. 

По словам Мишустина, правительство России уделяет особое внимание сфере гражданского авиастроения. В этом году во время рабочих поездок были посещены практически все авиастроительные предприятия отрасли, звенья производственной цепи. Те, где создается и среднемагистральный лайнер нового поколения МС-21. Как заявил премьер-министр, уже в следующем году начнутся его поставки авиакомпаниям. 

Мишустин отметил, что заявленные средства в 61 миллиард рублей поступят  в рамках опережающего финансирования, для того чтобы уже в ближайшее время обеспечить надежность выпускаемых самолетов и поставку запчастей, узлов и агрегатов. 

Все это, по словам главы правительства, позволит сформировать собственный парк воздушных судов и необходимую инфраструктуру, обеспечить новые возможности для отрасли, в том числе экспортные. 

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