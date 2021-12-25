«Победа отечественного авиастроения»: глава Ростеха рассказал об успешном полете МС-21-300 с крылом из композитов

Новейший самолет МС-21-300 совершил первый полет с крылом, выполненным из российских композитных материалов. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода, полет прошел штатно.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что «машина показала себя весьма достойно».

«Это - еще одна победа отечественного авиастроения, в том числе, победа над санкциями, с помощью которых наши конкуренты пытались затормозить производство нового современного самолета МС-21», - сказал он.

Чемезов подчеркнул, что самолет является первым среднемагистральным в мире, на который устанавливается композитное крыло, доля композитов в котором достигает 40%, что также является еще одним рекордным показателем в авиастроении.

«МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент пассажирских авиаперевозок. Его основными конкурентами являются Airbus A320 Boeing-737», - заявил глава Ростеха.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также отмечал, в свою очередь, что общий объем средств, выделенных ведомством на создание материалов для композитного крыла, составил 4,4 миллиарда рублей. При этом использованная в создании технология позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей.