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«Победа отечественного авиастроения»: глава Ростеха рассказал об успешном полете МС-21-300 с крылом из композитов

Егор Левин
10:42 25.12.2021
Сергей Чемезов заявил, что самолет является первым среднемагистральным в мире, на который устанавливается композитное крыло, доля композитов в котором достигает 40%.
© Видео: Ростех © Фото: Ростех
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Новейший самолет МС-21-300 совершил первый полет с крылом, выполненным из российских композитных материалов. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода, полет прошел штатно.
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что «машина показала себя весьма достойно».

«Это - еще одна победа отечественного авиастроения, в том числе, победа над санкциями, с помощью которых наши конкуренты пытались затормозить производство нового современного самолета МС-21», - сказал он.

Чемезов подчеркнул, что самолет является первым среднемагистральным в мире, на который устанавливается композитное крыло, доля композитов в котором достигает 40%, что также является еще одним рекордным показателем в авиастроении.

«МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент пассажирских авиаперевозок. Его основными конкурентами являются Airbus A320 Boeing-737», - заявил глава Ростеха.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также отмечал, в свою очередь, что общий объем средств, выделенных ведомством на создание материалов для композитного крыла, составил 4,4 миллиарда рублей. При этом использованная в создании технология позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей.

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