Опубликовано видео задержания двух членов банды Хаттаба
В настоящий момент продолжается розыск других участников террористических преступлений.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году.
Следователям совместно с сотрудниками ФСБ, Министерства внутренних дел и при силовой поддержке Росгвардии задержали двух уроженцев Ставропольского края. Их доставили в орган предварительного следствия для предъявления обвинения.
Было добавлено, что в настоящий момент продолжается розыск других участников террористических преступлений.
Жертвами тех событий, отметили в ФСБ, стали свыше 280 человек, пострадали более 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.