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Опубликовано видео задержания двух членов банды Хаттаба

Анна Назайкина
10:19 27.12.2021
В настоящий момент продолжается розыск других участников террористических преступлений.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году.

Следователям совместно с сотрудниками ФСБ, Министерства внутренних дел и при силовой поддержке Росгвардии задержали двух уроженцев Ставропольского края. Их доставили в орган предварительного следствия для предъявления обвинения.

Было добавлено, что в настоящий момент продолжается розыск других участников террористических преступлений.

Жертвами тех событий, отметили в ФСБ, стали свыше 280 человек, пострадали более 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.

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