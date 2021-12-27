Опубликовано видео задержания двух членов банды Хаттаба

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году.

Следователям совместно с сотрудниками ФСБ, Министерства внутренних дел и при силовой поддержке Росгвардии задержали двух уроженцев Ставропольского края. Их доставили в орган предварительного следствия для предъявления обвинения.

Было добавлено, что в настоящий момент продолжается розыск других участников террористических преступлений.

Жертвами тех событий, отметили в ФСБ, стали свыше 280 человек, пострадали более 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.