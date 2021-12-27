Задержаны еще двое участников банды Хаттаба

Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году, сообщили в правоохранительных органах.

«Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева», - говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным следователей, задержанные в июле 1999 года по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана.

В результате тех событий, напомнили в Федеральной службе безопасности, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.

«23 декабря Канмурзаев и Бакиев задержаны и доставлены в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ», - рассказали в ФСБ.

Было добавлено, что в настоящий момент продолжается розыск других участников террористических преступлений.