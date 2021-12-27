Мотострелки прошли огневую подготовку в условиях экстремального мороза в Арктике

Боевую подготовку при экстремальном морозе прошли мотострелки в Мурманской области. Температура воздуха минус 35, но это не помеха для военных сдать нормативы по стрельбе из гранатометов, автоматов и пулеметов.

Также эвакуацию и оказание первой помощи в арктических условиях отработали медицинские подразделения. Несмотря на суровую погоду, все военнослужащие справились с заданием. Чтобы никто из них не замерз, на полигоне специально сделали пункт обогрева, где мотострелки могли выпить горячий чай и отдохнуть.

Ранее сообщалось, что арктические мотострелки начали осваивать армейскую тактическую стрельбу на полигоне Алакуртти под Мурманском. В отличие от стандартных упражнений контрольных стрельб, когда огонь ведется по статичным мишеням с четко определенного расстояния и позиции, армейская тактическая стрельба предполагает перемещение и стрельбу из разного вида стрелкового оружия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев