Стрельба в движении и из разного оружия: мурманские мотострелки провели учения на полигоне Алакуртти

Армейскую тактическую стрельбу начали осваивать арктические мотострелки на полигоне Алакуртти под Мурманском. В бригаде активно внедряют передовые методики: в глубоком снегу, да еще и в полной выкладке работать по мишеням вдвое сложнее, но бойцы Заполярья справились на отлично.

В отличие от стандартных упражнений контрольных стрельб, когда огонь ведется по статичным мишеням с четко определенного расстояния и позиции, армейская тактическая стрельба предполагает перемещение и стрельбу из разного вида стрелкового оружия.

Есть в арсенале заполярных мотострелков и секретное оружие. Собачьи упряжки в глубоких снегах Арктики просто незаменимы, особенно при эвакуации раненых. Хаски официально стоят на балансе уникального соединения как полноценные бойцы. Всего в бригаде сейчас 14 ездовых собак.

Материал подготовила Елена Сивонен