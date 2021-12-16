Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Стрельба в движении и из разного оружия: мурманские мотострелки провели учения на полигоне Алакуртти

09:15 16.12.2021
В рамках учений военнослужащие также использовали собачьи упряжки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Армейскую тактическую стрельбу начали осваивать арктические мотострелки на полигоне Алакуртти под Мурманском. В бригаде активно внедряют передовые методики: в глубоком снегу, да еще и в полной выкладке работать по мишеням вдвое сложнее, но бойцы Заполярья справились на отлично.

В отличие от стандартных упражнений контрольных стрельб, когда огонь ведется по статичным мишеням с четко определенного расстояния и позиции, армейская тактическая стрельба предполагает перемещение и стрельбу из разного вида стрелкового оружия.

Есть в арсенале заполярных мотострелков и секретное оружие. Собачьи упряжки в глубоких снегах Арктики просто незаменимы, особенно при эвакуации раненых. Хаски официально стоят на балансе уникального соединения как полноценные бойцы. Всего в бригаде сейчас 14 ездовых собак.

Материал подготовила Елена Сивонен 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.