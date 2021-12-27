Полиция задержала мужчину, который угрожал «гранатой» в московском ТЦ

Полиция задержала мужчину, который ранее пытался угрожать охране торгового центра в Москве, демонстрируя предмет, похожий на гранату. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан», - сообщили в пресс-службе.

Ранее сотрудники торгового центра в Москве прокомментировали инцидент с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в парфюмерном магазине. По их словам, люди начали в панике убегать из торговой точки, однако массовой эвакуации не проводилось.

Инцидент произошел вечером 26 декабря. Неизвестный мужчина, которого заподозрили в краже, продемонстрировал предмет, похожий на гранату, и угрожал привести ее в действие. По словам сотрудников ТЦ, это оказался муляж.