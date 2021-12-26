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Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Ростовской области

Елизавета Потейчук
09:48 26.12.2021
В аварии на трассе в Миллеровском районе пострадали шесть человек.
Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Ростовской области
© Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области
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На трассе в Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик. Отмечается, что в результате происшествия погибли три человека, еще шесть - в числе пострадавших. Полиция осуществит все необходимые мероприятия для выяснения причин и обстоятельств происшествия. Правоохранители также работают на месте ДТП.

© УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области

«В момент столкновения в автомобиле находились 9 человек. Водитель и двое пассажиров 1990 года рождения иномарки от полученных травм скончались, 6 пассажиров доставлены в медицинское учреждение, обследуются», - сообщил  «Звезде» представитель регионального ГИБДД.

Ранее два человека погибли в массовом ДТП с грузовиком под Волгоградом. Региональное МЧС сообщило, что в результате инцидента погибли два человека, еще пять - в числе пострадавших. Сотрудникам Новоаннинской пожарно-спасательной части удалось провести деблокировку двоих пострадавших.

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