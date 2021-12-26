Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Ростовской области
В аварии на трассе в Миллеровском районе пострадали шесть человек.
© Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области
На трассе в Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик. Отмечается, что в результате происшествия погибли три человека, еще шесть - в числе пострадавших. Полиция осуществит все необходимые мероприятия для выяснения причин и обстоятельств происшествия. Правоохранители также работают на месте ДТП.
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