В стране и мире Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Ростовской области Елизавета Потейчук В аварии на трассе в Миллеровском районе пострадали шесть человек. © Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Читайте нас на: На трассе в Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик. Отмечается, что в результате происшествия погибли три человека, еще шесть - в числе пострадавших. Полиция осуществит все необходимые мероприятия для выяснения причин и обстоятельств происшествия. Правоохранители также работают на месте ДТП. «В момент столкновения в автомобиле находились 9 человек. Водитель и двое пассажиров 1990 года рождения иномарки от полученных травм скончались, 6 пассажиров доставлены в медицинское учреждение, обследуются», - сообщил «Звезде» представитель регионального ГИБДД. © УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Ранее два человека погибли в массовом ДТП с грузовиком под Волгоградом. Региональное МЧС сообщило, что в результате инцидента погибли два человека, еще пять - в числе пострадавших. Сотрудникам Новоаннинской пожарно-спасательной части удалось провести деблокировку двоих пострадавших. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика