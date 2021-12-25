Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиком под Волгоградом

В Волгоградской области произошла авария на трассе Р-22 в районе города Новоаннинска с участием грузовика и четырех легковых автомобилей. Региональное МЧС сообщило, что в результате инцидента погибли два человека, еще пять - в числе пострадавших. Сотрудникам Новоаннинской пожарно-спасательной части удалось провести деблокировку двоих пострадавших.

«Всего для ликвидации последствий аварии привлекались 21 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 4 единицы техники», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Волгоградской области.

Ранее десять человек пострадали при ДТП в Свердловской области. Пассажирский автобус врезался в столб светофора в городе Каменск-Уральский. Среди пострадавших - двое детей.