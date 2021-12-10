Столичные пробки достигли 10 баллов

Движение на столичных дорогах на 17.00 оценили в девять баллов. Причиной такой загруженности дорог стало начало периода поездок перед праздниками в торговые центры и места работы. Основные заторы регистрируются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре города.

«Нормально в сторону области едут: Волоколамское шоссе - 62 км/ч, Ярославское шоссе - 47 км/ч, Ленинградское шоссе - 42 км/ч, Ленинский проспект - 41 км/ч», - сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

На данный момент общий поток транспорта на дорогах составляет 24 км/ч, автобусы передвигаются со скоростью в 27 км/ч. Кроме того, такси едут быстрее личных автомобилей. По данным сервиса «Яндекс.пробки», дорожная ситуация осложнилась до десяти баллов. Транспортное ведомство сообщает, что движение станет свободнее после 20 часов.

Ранее 9-балльные пробки образовались в Москве 9 декабря. Затруднения движения наблюдались в центре столицы, на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.