Фигуранту уголовного дела о поджоге ТЦ в Томске предъявили обвинение

Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность неизвестного, который предположительно совершил поджог в торговом центре «Лента» на улице Пушкина в Томске. Подозреваемый был задержан «по горячим следам» на одной из улиц областного центра. Им оказался местный житель.

«Следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации», - передает «МВД Медиа».

По предварительной информации, мужчина взял с прилавка гипермаркета лекговоспламеняющуюся жидкость, а также газовую горелку. Далее он облил горючей смесью пиротехнические изделия, после чего произошел поджог.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейские продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы», - сказано в публикации.

Пожар в Томске произошел уже во второй «Ленте» за неделю. Судя по кадрам, публикуемым в соцсетях, гипермаркет сильно не пострадал, а из его здания успели эвакуировать посетителей. В ликвидации возгорания были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.