Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Фигуранту уголовного дела о поджоге ТЦ в Томске предъявили обвинение

Елизавета Потейчук
09:08 26.12.2021
Уголовное дело в отношении обвиняемого возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Фигуранту уголовного дела о поджоге ТЦ в Томске предъявили обвинение
© Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность неизвестного, который предположительно совершил поджог в торговом центре «Лента» на улице Пушкина в Томске. Подозреваемый был задержан «по горячим следам» на одной из улиц областного центра. Им оказался местный житель.

«Следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации», - передает «МВД Медиа».

По предварительной информации, мужчина взял с прилавка гипермаркета лекговоспламеняющуюся жидкость, а также газовую горелку. Далее он облил горючей смесью пиротехнические изделия, после чего произошел поджог.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейские продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы», - сказано в публикации.

Пожар в Томске произошел уже во второй «Ленте» за неделю. Судя по кадрам, публикуемым в соцсетях, гипермаркет сильно не пострадал, а из его здания успели эвакуировать посетителей. В ликвидации возгорания были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:48 В стране и мире
Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Ростовской области
06:25 В стране и мире
Россиян предупредили о «новогодних» схемах мошенников
03:37 В стране и мире
Около 670 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года
23:43 В стране и мире
В Госдуме напомнили о десяти важных законах, которые вступят в силу 1 января
23:23 В стране и мире
«Газпром» выразил готовность поставлять дополнительные объемы газа в Европу
Популярное
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Эксперт рассказал, чем опасен мобильный банк на смартфоне
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Врач озвучил два необычных симптома «омикрона» у привитых
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.