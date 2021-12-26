В Роскосмосе опубликовали поздравление с запуском телескопа James Webb

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец опубликовал поздравление с успешно прошедшим запуском телескопа James Webb. Он отметил, что дело теперь стоит за тем, чтобы прибор благополучно достиг точки L2 (второй точки Лагранжа), где его встретит российская обсерватория «Спектр-РГ».

«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя», - написал он в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Струговец добавил, что уходящий 2021 год, как можно наблюдать, стал прорывным периодом для большого количества проектов, которые не удавалось запустить в последние годы.

Ранее сообщалось, что ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом нового поколения на борту стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Согласно расчетам Европейского космического агентства, James Webb будет добираться до L2 примерно четыре недели.