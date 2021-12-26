Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иммунолог заявил о бессмысленности ношения маски на морозе

Елизавета Потейчук
07:00 26.12.2021
Владислав Жемчугов отметил, что человеку следует менять маску, когда она становится влажной.
Иммунолог заявил о бессмысленности ношения маски на морозе
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
Читайте нас на:

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что с учетом морозной погоды на данный момент не следует носить медицинскую маску на улице. По его словам, человеку нужно ориентироваться на влажность изделия при его смене.

«Как только маска влажная - меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла ее носить, потому что мороз. А в тепле, конечно, маску нужно менять», - подчеркнул Жемчугов в беседе с RT.

Специалист также дал совет гражданам делать прививку от коронавирусной инфекции прямо перед поездкой. Жемчугов считает, что прохождение вакцинации лучше всего стоит спланировать за пару дней до отъезда.

Ранее в Италии ввели обязательное ношение масок на улице. Кроме того, в стране ношение маски становится обязательным в общественных местах, театрах, кино и на транспорте - ближнего и дальнего следования, во время проведения спортивных мероприятий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:25 В стране и мире
Россиян предупредили о «новогодних» схемах мошенников
03:37 В стране и мире
Около 670 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года
23:43 В стране и мире
В Госдуме напомнили о десяти важных законах, которые вступят в силу 1 января
23:23 В стране и мире
«Газпром» выразил готовность поставлять дополнительные объемы газа в Европу
22:25 В стране и мире
Путин провел разговор с президентом Египта
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Эксперт рассказал, чем опасен мобильный банк на смартфоне
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Врач озвучил два необычных симптома «омикрона» у привитых
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.