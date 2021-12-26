Иммунолог заявил о бессмысленности ношения маски на морозе

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что с учетом морозной погоды на данный момент не следует носить медицинскую маску на улице. По его словам, человеку нужно ориентироваться на влажность изделия при его смене.

«Как только маска влажная - меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла ее носить, потому что мороз. А в тепле, конечно, маску нужно менять», - подчеркнул Жемчугов в беседе с RT.

Специалист также дал совет гражданам делать прививку от коронавирусной инфекции прямо перед поездкой. Жемчугов считает, что прохождение вакцинации лучше всего стоит спланировать за пару дней до отъезда.

Ранее в Италии ввели обязательное ношение масок на улице. Кроме того, в стране ношение маски становится обязательным в общественных местах, театрах, кино и на транспорте - ближнего и дальнего следования, во время проведения спортивных мероприятий.