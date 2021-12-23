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В Италии введено обязательное ношение масок на улице

Марина Крижановская
23:32 23.12.2021
Под новые ограничения попадает и срок действия электронного сертификата «Green pass».
В Италии введено обязательное ношение масок на улице
© Фото: Luca Zennaro Keystone Press Agency Globallookpress
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Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца анонсировал введение новых COVID-ограничений в стране. Так, среди них выделяется обязательное ношение маски-респиратора FFP2  на открытом воздухе. Также ношение маски становится обязательным в общественных местах, театрах, кино и на транспорте - ближнего и дальнего следования, во время проведения спортивных мероприятий.

«Маски становятся обязательными на открытом воздухе, и мы вводим требование использования маски FFP2 в некоторых местах, таких, как транспорт - городской и дальнего следования, - кинотеатры, театры, музеи, в ходе спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также на стадионах. В этих помещениях запрещается употребление пищи», - цитирует итальянского министра РИА Новости.

Министр здравоохранения сообщил, что среди новых антиковидных мер также и сокращение срока действия электронного сертификата «Green pass» c 9 месяцев до 6. Министр поясняет, что сокращению способствовали новые данные по заболеваемости, добавив, что «также сокращаем время для прививки 4-й дозой до четырех месяцев».

Абсолютный рекорд заражений новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован в четверг, 23 декабря, в Италии. Рост за сутки составил 44 595 случаев. Ранее самый высокий суточный прирост составлял 40,9 тыс. случаев в ноябре 2020 года.

Ранее власти Испании сообщали об антирекорде по новым случаям заболеваемости COVID-19. Всего в Испании более 5 миллионов человек переболели коронавирусом с начала пандемии.

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