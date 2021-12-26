СМИ назвали дату заседания Совета Россия - НАТО
Пресса сообщила, что до Совета Россия - НАТО осталось меньше месяца.
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
Заседание Совета Россия - НАТО, согласно данным СМИ, может быть проведено уже 12 января. Как сообщает пресса, соответствующая дата была выбрана генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Именно он, как указывает турецкое агентство Анадолу, выступит в качестве председателя предстоящего мероприятия. В настоящий момент представители НАТО будто бы взаимодействуют с Россией в контексте вопроса о заседании Совета.
Ранее посол Соединенных Штатов в РФ сообщил, что американская сторона и Альянс готовы к диалогу с Москвой. В США отметили, что их европейские партнеры с нетерпением ожидают обсуждение, касающееся гарантий безопасности.