СМИ назвали дату заседания Совета Россия - НАТО

Заседание Совета Россия - НАТО, согласно данным СМИ, может быть проведено уже 12 января. Как сообщает пресса, соответствующая дата была выбрана генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Именно он, как указывает турецкое агентство Анадолу, выступит в качестве председателя предстоящего мероприятия. В настоящий момент представители НАТО будто бы взаимодействуют с Россией в контексте вопроса о заседании Совета.

Ранее посол Соединенных Штатов в РФ сообщил, что американская сторона и Альянс готовы к диалогу с Москвой. В США отметили, что их европейские партнеры с нетерпением ожидают обсуждение, касающееся гарантий безопасности.