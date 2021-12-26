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СМИ назвали дату заседания Совета Россия - НАТО

Анна Берестовая
05:05 26.12.2021
Пресса сообщила, что до Совета Россия - НАТО осталось меньше месяца.
СМИ назвали дату заседания Совета Россия - НАТО
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Заседание Совета Россия - НАТО, согласно данным СМИ, может быть проведено уже 12 января. Как сообщает пресса, соответствующая дата была выбрана генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Именно он, как указывает турецкое агентство Анадолу, выступит в качестве председателя предстоящего мероприятия. В настоящий момент представители НАТО будто бы взаимодействуют с Россией в контексте вопроса о заседании Совета.

Ранее посол Соединенных Штатов в РФ сообщил, что американская сторона и Альянс готовы к диалогу с Москвой. В США отметили, что их европейские партнеры с нетерпением ожидают обсуждение, касающееся гарантий безопасности.

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