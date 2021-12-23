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Посол США сообщил о готовности Вашингтона и НАТО к диалогу с РФ

Анна Берестовая
23:50 23.12.2021
Посол США в России Джон Салливан заявил о готовности Вашингтона и НАТО к диалогу по безопасности.
Посол США сообщил о готовности Вашингтона и НАТО к диалогу с РФ
© Фото: Минобороны России
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Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО готовы к взаимодействию с Россией по гарантиям безопасности, которые предложила Москва. Соответствующее заявление сделал посол США в РФ Джон Салливан.

«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы», - указал дипломат.

Он отметил также, что европейские партнеры США и все заинтересованные в безопасности в Европе ожидают взаимодействия с Российской Федерацией с нетерпением. Салливан добавил, что, в соответствии с курсом действующего американского президента Джо Байдена, Вашингтон настроен на прямые и прозрачные связи с российской стороной.

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений», - цитирует посла «Коммерсант».

Ранее Россия предложила Вашингтону определенные соглашения о безопасности с Соединенными Штатами и НАТО. В МИД РФ отметили, что рассчитывают на согласие американский коллег взять предложения в качестве основы в вопросе укрепления военной безопасности.

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