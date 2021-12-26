Оскорбивший Байдена на рождественской линии американец объяснил свой поступок

Джаред Шмек, 35-летний родитель четверых детей, сообщил, что не желал, чтобы его сообщение выглядело вульгарным посланием. В то же время американец признался, что не доволен выполняемой Джо Байденом работой.

«В конце концов, я ничего не имел против господина Байдена. Я разочарован им потому, что я считаю, что он мог бы и лучше справляться со своей работой. Я не имел в виду неуважительного отношения к нему», - сообщил он изданию The Oregonian.

Американец Шмек работает в электрической компании. Прежде, в течение шести лет, он служил полицейским офицером Медфорда. По его словам, он не является заядлым оппонентом Байдена, но зато является «свободно мыслящим американцем и последователем Иисуса Христа».

Ранее, 24 декабря, супружеская чета Байден участвовали в традиционной рождественской телефонной линии с детьми. Родитель по имени Джаред поприветствовал супругов Байден и сказал президенту фразу «Вперед, Брэндон!», которая в американском обществе противниками Байдена теперь используется как завуалированное ругательство.