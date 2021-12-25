Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии с детьми

В пятницу, 24 декабря, американский президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден участвовали в традиционной рождественской телефонной линии с детьми. Родитель, имя которого Джаред, одного из дозвонившихся детей поприветствовал супругов Байден и выразил надежду, что у тех будет тоже чудесное Рождество.

«Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество«, - приводит его слова ТАСС.

Далее он сказал «Вперед, Брэндон!», на что президент США ему вторил - «Вперед, Брэндон!», поинтересовавшись не из штата Орегон ли тот. Джаред не ответил американскому президенту. Белый дом Соединенных Штатов произошедшее никак не прокомментировал.

Эвфемизм «Вперед, Брэндон!» (Let's go, Brendon!) стал использоваться противниками Джо Байдена по смыслу как ругательство. Байден с супругой в октябре посетил соревнования Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR), во время которых болельщики скандировали ругательства в адрес американского президента. Там находился журналист, который брал у одного из гонщиков - Брэндона Брауна - интервью, во время которого тому показалось, что болельщики кричат «Вперед, Брэндон!», поскольку это было созвучно с ругательством в адрес президента Байдена. Впоследствии этот лозунг был подхвачен и стал использоваться в иносказательном значении: с целью оскорбить нынешнего главу Белого дома. Фраза стала появляться на баннерах. футболках во время различных акций протеста в адрес Байдена.

Ранее 46-ой президент Соединенных Штатов заявлял, готов «бороться» с Трампом на выборах в 2024 году.