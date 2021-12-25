Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии с детьми

Марина Крижановская
00:33 25.12.2021
Сообщается, что виновником случившегося является родитель одного из дозвонившихся детей.
Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии с детьми
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

В пятницу, 24 декабря, американский президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден участвовали в традиционной рождественской телефонной линии с детьми. Родитель, имя которого Джаред, одного из дозвонившихся детей поприветствовал супругов Байден и выразил надежду, что у тех будет тоже чудесное Рождество.

«Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество«, - приводит его слова ТАСС.

Далее он сказал «Вперед, Брэндон!», на что президент США ему вторил - «Вперед, Брэндон!», поинтересовавшись не из штата Орегон ли тот.  Джаред не ответил американскому президенту. Белый дом Соединенных Штатов произошедшее никак не прокомментировал.

Эвфемизм «Вперед, Брэндон!» (Let's go, Brendon!) стал использоваться противниками Джо Байдена по смыслу как ругательство. Байден с супругой в октябре посетил соревнования Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR), во время которых болельщики скандировали ругательства в адрес американского президента. Там находился журналист, который брал у одного из гонщиков - Брэндона Брауна - интервью, во время которого тому показалось, что болельщики кричат «Вперед, Брэндон!», поскольку это было созвучно с ругательством в адрес президента Байдена. Впоследствии этот лозунг был подхвачен и стал использоваться в иносказательном значении: с целью оскорбить нынешнего главу Белого дома. Фраза стала появляться на баннерах. футболках во время различных акций протеста в адрес Байдена.

Ранее 46-ой президент Соединенных Штатов заявлял, готов «бороться» с Трампом на выборах в 2024 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:33 Армия
Видео
Сквозь снежный туман: в Крыму проходят масштабные учения ВДВ
19:35 В стране и мире
Видео
«Должно быть ощущение праздника»: как прошла акция Дедов Морозов-спасателей в Москве
19:13 В стране и мире
Видео
Эксперты назвали главные признаки интернет-мошенничества
17:25 В стране и мире
Оперштаб сообщил о росте коллективного иммунитета от COVID-19
18:41 В стране и мире
Видео
В Томске два человека погибли в тире
Популярное
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Врач назвала главную ошибку за новогодним столом
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Диетолог назвала допустимую «дозу» мандаринов каждый день
Видео
Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.