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Юрист объяснил, почему нельзя выбрасывать старые банковские карты

Анна Берестовая
04:28 26.12.2021
Юрист рассказал, что не стоит делать со старыми банковскими картами.
Юрист объяснил, почему нельзя выбрасывать старые банковские карты
© Фото: pexels.com
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Просроченную банковскую карту опасно просто выбрасывать в мусорное ведро. Также важно избавлять от карт не вблизи банкоматов и отделений банка, а в других местах. Об этом рассказал юрист Петр Гусятников.

Он отметил, что перед ликвидацией карту желательно разрезать, чтобы исключить возможность добраться до номера счета. Важно также не забыть закрыть тот счет, к которому привязана карта.

«Особенно если карта кредитная», - уточнил эксперт а беседе с агентством «Прайм».

Юрист добавил, что в обратном случае условия обслуживания счета могут оказаться продлены, а средства с него продолжат списываться. При закрытии кредитной карты идеальным вариантом является обращение в банк за справкой об отсутствии задолженности, так как долг будет облагаться пени и штрафами.

Ранее специалист по кибербезопасности объяснил, есть ли угроза для владельца в наличии «мертвых» банковских карт. По его словам, если эти карты принадлежат разным банкам, то растет риск утечки информации о клиенте. В случае же, когда все карты принадлежат одному банку, принципиальной угрозы в картах, по которым не совершают транзакции, нет.

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