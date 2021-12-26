Юрист объяснил, почему нельзя выбрасывать старые банковские карты

Просроченную банковскую карту опасно просто выбрасывать в мусорное ведро. Также важно избавлять от карт не вблизи банкоматов и отделений банка, а в других местах. Об этом рассказал юрист Петр Гусятников.

Он отметил, что перед ликвидацией карту желательно разрезать, чтобы исключить возможность добраться до номера счета. Важно также не забыть закрыть тот счет, к которому привязана карта.

«Особенно если карта кредитная», - уточнил эксперт а беседе с агентством «Прайм».

Юрист добавил, что в обратном случае условия обслуживания счета могут оказаться продлены, а средства с него продолжат списываться. При закрытии кредитной карты идеальным вариантом является обращение в банк за справкой об отсутствии задолженности, так как долг будет облагаться пени и штрафами.

Ранее специалист по кибербезопасности объяснил, есть ли угроза для владельца в наличии «мертвых» банковских карт. По его словам, если эти карты принадлежат разным банкам, то растет риск утечки информации о клиенте. В случае же, когда все карты принадлежат одному банку, принципиальной угрозы в картах, по которым не совершают транзакции, нет.