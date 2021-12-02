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В НИЦ Гамалеи рассказали, какие вакцины от COVID-19 можно применять вместе

Анна Назайкина
06:23 02.12.2021
Ранее в среду, 24 ноября, участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса принял президент РФ Владимир Путин.
В НИЦ Гамалеи рассказали, какие вакцины от COVID-19 можно применять вместе
© Фото: Александр Кряжев,РИА Новости
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«Спутником Лайт» и назальной вакциной против коронавирусной инфекции можно будет вакцинироваться одновременно, вреда для здоровья от этого не будет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет», - сказал он.

Ранее директор НИЦ заявлял, что побочных эффектов после применения назальной вакцины против COVID-19 не обнаружено. Кроме того, было добавлено, что аллергики могут использовать данный препарат в период отсутствия обострения.

В среду, 24 ноября, участие в испытаниях назальной вакцины принял президент России Владимир Путин. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков,  глава государства в тот же день занялся спортом и не наблюдал побочных эффектов.

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