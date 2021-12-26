Спасатели заявили о высокой вероятности ЧС в Краснодарском крае

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщает о высокой вероятности возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций в различных муниципальных образованиях.

Так, риск схода селевых потоков и оползней сохраняется для районов Абинский, Апшеронский, Северский, Крымский и Туапсинского района Краснодарского края. Ожидаются подъемы уровней воды на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья - от Анапы до Магри.

«В городах Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск сохраняется высокая вероятность возникновения ЧС и происшествий», - сообщает региональное МЧС.

МЧС Краснодарского края призывает жителей региона быть внимательными и осторожными, следить за прогнозом погоды.

Ранее МЧС предупредило о лавинах в горах Крыма и резком похолодании на выходных. Прогнозировалось сильное ухудшение погоды 25 и 26 декабря.